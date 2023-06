Proibido de vender pacotes flexíveis, Hurb é alvo de 20 ações em Americana

Empresa disse que vem readequando quadro de colaboradores - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O que era para ser uma programação de lazer virou dor de cabeça para moradores de Americana que adquiriram pacotes de viagem com datas flexíveis junto ao Hurb.

Desde fevereiro, conforme levantamento feito pelo LIBERAL, ao menos 20 ações foram movidas contra a empresa no município, a maioria delas por conta de problemas relacionados a esse tipo de pacote.

Situações como essas, inclusive, fizeram a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) suspender temporariamente a venda desses pacotes pelo Hurb. A secretaria informou ter identificado irregularidades nas práticas comerciais da agência de viagens.

Ao comprar esse formato de pacote, a pessoa deve indicar três possíveis data para a viagem, e o Hurb precisa confirmar uma data ou enviar novas opções no prazo de até 45 dias antes da primeira data indicada pelo consumidor. Porém, nos casos relatados nos processos, a empresa não cumpriu sua parte, segundo os clientes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, uma das pessoas prejudicadas é Vivian Elena Ribeiro Barboni, de 39 anos. Ela e a família tinham comprado uma viagem para Santa Catarina, com direito a ingresso para o parque Beto Carrero World.

Eles sairiam de São Paulo no último dia 30, mas, uma semana antes, foram informados pelo Hurb que o voo foi cancelado “por problemas operacionais”. A empresa, então, pediu para que Vivian indicasse outras opções de data para o segundo semestre deste ano.

No entanto, ela já tinha feito toda uma preparação para a viagem, principalmente com relação a seu filho, João Pedro, de 11 anos, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista).

João Pedro, que tem TEA, havia feito um trabalho de adaptação para a viagem – Foto: Arquivo pessoal

“A partir do momento que ela [a empresa] deu certeza da data, a gente começa uma preparação com o João, porque o autista precisa de rotina. Então, o João Pedro precisa saber o que vai acontecer. Pegá-lo de surpresa, por exemplo, não é legal”, conta.

Desde janeiro, João trabalhava com a informação de que viajaria no dia 30 de maio. Já havia um roteiro elaborado para que ele se adaptasse à ideia. Sua psicóloga também ajudou no processo. Então, desistir da viagem, ou até mesmo adiá-la, seria um baque para o garoto.

A família, portanto, resolveu comprar passagens aéreas por fora e manter a programação, o que gerou um custo adicional de R$ 2,7 mil para Vivian, o marido e os dois filhos. O valor se soma aos R$ 2 mil que já tinham sido gastos com o pacote do Hurb.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com Vivian, o hotel onde eles ficaram, que também estava incluso no pacote, não havia recebido do Hurb o dinheiro da hospedagem. Mesmo assim, o estabelecimento aceitou recebê-los e disse à família que, depois, iria cobrar a empresa.

Processos

Nos processos, os moradores de Americana também relataram outros problemas, como falta de confirmação de data dentro do prazo. A maioria dos pacotes citados nas ações era de viagens para outros países, como Estados Unidos, Tailândia, Itália, Inglaterra, França e Espanha, entre outros.

Há casos em que a Justiça já emitiu decisão favorável ao consumidor. No caso de Vivian, por exemplo, em 22 de maio, a Vara do Juizado Especial Cível de Americana determinou que o Hurb, no prazo de 48 horas, disponibilizasse as passagens aéreas com as datas acordadas – ida no dia 30 de maio e volta em 3 de junho. Porém, de acordo com a cliente, isso não ocorreu.

Conforme reportagem do Estadão, um dia após a Senacon determinar a suspensão das vendas de pacotes flexíveis pelo Hurb, a empresa iniciou um processo de demissão de cerca de 400 funcionários. O número é equivalente a cerca de 40% do total de colaboradores da companhia, segundo funcionários.

Em nota enviada ao Estadão, o Hurb menciona a “readequação de seu quadro de colaboradores, além de outras ações que visam a redução de despesas”. A empresa afirma, ainda, que “está promovendo mudanças em todas as suas áreas, como parte da reestruturação da companhia”.

Outro lado

Procurada pelo LIBERAL, o Hurb comunicou que “reconhece os problemas enfrentados nas últimas semanas, que afetam alguns processos da empresa, mas ressalta que todas as questões foram mapeadas e já estão sendo sanadas por meio de diversas iniciativas.”

A empresa citou como exemplo de medidas a nomeação do novo CEO e a estruturação de um plano de ação para a normalização das atividades da companhia. Sobre os processos, apontou que, por questões legais, não pode se manifestar, mas afirmou estar à disposição das autoridades.

“O Hurb frisa que está trabalhando para a normalização das operações, prezando pelo melhor interesse da companhia, de seus consumidores e parceiros”, acrescentou a empresa, que disse colocar seus clientes em primeiro lugar.