Proibição de fogos é discutida na Câmara

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira uma audiência pública para debater o PL (Projeto de Lei) que proíbe o uso de fogos de artifício com efeito sonoro. Nesse mesmo dia, a casa recebe a prestação de contas das metas fiscais do 3° quadrimestre de 2018 da prefeitura.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O objetivo do PL 1/2019, proposto pelos vereadores Gualter Amado (PRB) e Maria Giovana (PC do B), é preservar o bem-estar de pessoas e animais que sofrem com o barulho produzido pelos fogos.

Os parlamentares querem a proibição de fogos de artifício, bombas, busca-pés, morteiros e demais fogos que produzam ruído. A lei não veda o uso de fogos que produzem efeitos visuais, sem estampido. A audiência terá início às 19h.

Às 9h, técnicos da prefeitura de Americana vão apresentar os dados de receitas e despesas do município no acumulado dos últimos quatro meses de 2018, bem como o consolidado do ano.

As audiências são abertas à população e terão transmissão ao vivo pela TV Câmara (através do canal 4 da NET), site oficial e redes sociais.