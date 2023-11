Programação do Dia da Consciência Negra tem início em Americana

Palestra ministrada foi pela atriz Adriana Ferreira - Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana deu início, na manhã desta segunda-feira (13), à programação voltada para o Dia da Consciência Negra, com a oficina temática “Reflexões sobre o Preconceito Racial”.

A ação aconteceu no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) da Vila Mathiensen e contou com a participação das famílias contempladas no programa “Americana Alimenta”.

A atividade foi ministrada pela atriz Adriana Ferreira, dos coletivos de igualdade racial Centro Cultural Candeeiro e Ameriafro (Feira de Arte + Cultura Afro Brasileira).

A palestrante explanou sobre as diferentes formas e tipos de manifestações do racismo no Brasil: racismo direto ou crime de ódio, racismo estrutural, racismo recreativo e racismo institucional. Também abordou a questão da escravidão, tráfico de negros, entre outros temas.

Também nesta segunda, a igualdade racial também esteve no centro de uma roda de conversa entre as crianças e adolescentes que fazem parte do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) mantido pelo Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana), na Vila Mathiensen.

A atividade teve a participação da técnica de referência de políticas públicas de igualdade racial e primeira secretária do Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial), Adriana Gomes dos Santos Soares.

“Foi montada uma programação especial para a abordagem do Dia da Consciência Negra em Americana, com palestras e atividades para a reflexão e informação sobre a igualdade racial, visando a conscientização da sociedade”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, via assessoria de imprensa.

Próximas ações:

Dia 16 – 14h, no Cadastro Único – “Roda de Conversa: Consciência Negra”

Palestrantes: integrantes do coletivo da igualdade racial

Dia 22 – 8h30 às 10h, no Cras São Jerônimo – “Palestra: Consciência Negra”

Palestrantes: integrantes do Coletivo da Igualdade Racial

Realização: Cras São Jerônimo e SCFV Diaconia São Judas Tadeu (Caminho)

Dia 23 – 9h, no SCFV Apam Praia Azul – “Workshop de turbantes e makes”

Tema: Igualdade Racial, Grupo de Mulheres

Palestrantes: integrantes do Coletivo da Igualdade Racial

Dia 23 – 13h30, no Cras São Manoel – “Roda de Conversa: Consciência Negra”

Participação: grupo de adolescentes do SCFV

Palestrantes: integrantes do Coletivo da Igualdade Racial

Realização: Cras São Manoel e SCFV Soma

Dia 23 – 19h, na Feira do Zanaga – “Apresentação cultural: Maracatu”

Realização: Cras Nossa Senhora Aparecida e SCFV Cruzada das Senhoras Católicas

Dia 29 – 14h, no Cras Nossa Senhora Aparecida – “Oficina: Turbante”

Palestrantes: integrantes do Coletivo da Igualdade Racial

Dia 4/12 – 11h30, no SCFV da Apam na Praia Azul – “Desfile com roupas e adereços” e “Roda de conversa: Valorização da história, arte e cultura do Negro”

Realização: SCFV Apam