Programa ‘Mãe Americanense’ está com inscrições abertas ate o final do mês

A quarta edição do programa ‘Mãe Americanense’, voltado às gestantes em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, está com inscrições abertas até o dia 31 de março. As atividades serão realizadas no período de abril a junho, com encontros promovidos a cada quinze dias.

Podem participar do programa mulheres que estão entre a 14ª e 22ª semanas de gestação, sejam moradoras de Americana há pelo menos um ano, em acompanhamento pré-natal e que estejam inscritas no Cadastro Único. As inscrições podem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível no site da prefeitura ou presencialmente, nos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social).

As gestantes que participarem das atividades receberão, no encerramento do programa, kits de enxoval compostos por carrinhos de bebê, banheira, bolsa maternidade, roupas, fraldas, produtos de higiene, entre outros itens.

O programa conta com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e é conduzido pela Prefeitura de Americana, por meio da SASDH (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e entidades parceiras do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

“O programa Mãe Americanense tem o objetivo de fortalecer os vínculos entre mãe e bebê e a rede de apoio familiar. As reuniões reforçam as orientações e os cuidados durante a gestação e após o nascimento dos bebês. É um projeto importante desenvolvido no município, contemplando as famílias em situação de vulnerabilidade da cidade”, esclarece a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

