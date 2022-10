Programa Gold Morning terá cobertura eleitoral neste domingo

A cobertura das eleições em Americana e região neste domingo terá uma edição especial do Gold Morning, a partir das 17 horas. O programa matutino da rádio Gold (FM 94.7) será transmitido também pelas redes sociais, em vídeo, e trará o noticiário sobre a votação, com o jornalismo do Grupo Liberal e o humor característico dos apresentadores.

Equipe do programa Gold Morning – Foto: Arquivo / Liberal

“Será uma cobertura com informações em tempo real sobre a apuração, mas também com uma levada de humor. Vamos apresentar áudio e vídeo de algumas das campanhas mais engraçadas deste ano, e de uma maneira bem descontraída, de como imaginamos ser o dia dos dois candidatos à Presidência”, adianta o coordenador de programação da Gold, Cris Corrêa.

A transmissão nas redes sociais será feita nas páginas do LIBERAL e da Gold, no Facebook, e na TV Liberal, canal do jornal no YouTube.

Hoje o LIBERAL trará informações sobre a votação no site liberal.com.br. A reportagem acompanhará os principais pontos de votação.

