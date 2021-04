Programa Gold Morning tem mudança no horário

A partir desta segunda-feira, o Gold Morning, programa de Jornalismo da FM Gold 94.7, do Grupo Liberal, passará a ser transmitido das 6h30 às 7h30.

A mudança ocorre segundo o coordenador de programação Cris Corrêa, para abranger um universo maior de ouvintes.

Da esquerda para a direita, Luiz Peninha, Cris Corrêa, Mathias Júnior e Reginaldo Gonçalves – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Apesar da alteração de horário, o coordenador garante que a essência do programa será a mesma. A ideia desde a sua criação é levar informação com uma pitada de humor.

Começar o programa mais tarde também é uma demanda dos ouvintes, que nos últimos meses têm pedido a alteração. Inicialmente ele era apresentado das 6h às 7h.

“Muitas pessoas estavam falando que o programa começa e acaba muito cedo e, por vezes, acabam não conseguindo acompanhar, ou ouvem apenas a segunda parte do programa. Então, resolvemos mudar para ter esse universo maior de ouvintes”, pontua Corrêa.

A bancada continua com os mesmos integrantes: Cris Corrêa, coordenador de programação da rádio; Reginaldo Gonçalves, editor do LIBERAL; Luiz Peninha, que foi comentarista esportivo da Rádio Você, a atual Rádio Clube AM 580, em 2019; Mathias Júnior, que já teve passagem como locutor da AM 580, quando apresentava o programa Tarde Legal; e a participação da repórter Paula Nacasaki, com informações sobre trânsito e casos policiais, entre outros assuntos. A produção é da jornalista Maíra Torres.