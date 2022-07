Programa do Senac Americana oferece 290 vagas gratuitas

Inscrições para as bolsas se iniciam sempre 20 dias antes da data de início do curso desejado

Unidade do Senac de Americana está na Vila Gallo - Foto: Divulgação

O Senac Americana está com uma oferta de 290 vagas 100% gratuitas em cursos técnicos com início no segundo semestre deste ano. As vagas serão concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade, que conta com bolsas de estudos integrais para quem se encaixa nos critérios de seleção.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Há vagas para os cursos de técnicos em Administração, Computação Gráfica, Estética, Estilismo e Coordenação de Moda, Informática, Logística, Massoterapia, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter renda de até dois salários mínimos federais bruto por pessoa; não estar matriculado ou em lista de espera em qualquer unidade do Senac São Paulo em qualquer curso que seja realizado no mesmo período daquele para o qual pretende solicitar bolsa, para não caracterizar concomitância; e não ter abandonado nenhum curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos seis meses.

As inscrições para as bolsas se iniciam sempre 20 dias antes da data de início do curso desejado e devem ser feitas diretamente no portal do Senac. Mais informações, assim como as inscrições, estão disponíveis pelo site www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo/senac-americana.