Programa de capacitação está mais direcionado à demanda do PAT, diz secretário

O Futuro Certo, programa de capacitação profissional da Prefeitura de Americana, está mais direcionado à demanda do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Segundo ele, hoje, as instituições de ensino envolvidas disponibilizam cursos que possuem maior relação com as vagas oferecidas por meio do PAT, diferente do que acontecia no início da ação, em maio de 2022.

“Com o passar dos meses, a gente começou a trabalhar mais voltado para as vagas do PAT. Então, hoje a gente consegue direcionar melhor os cursos. As próprias instituições perguntam para a gente o que está precisando no PAT”, afirmou.

O secretário citou como exemplo um curso gratuito de assistente financeiro oferecido pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), com aulas de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30. Trata-se de um cargo com “demanda elevada” no PAT.

As inscrições podem ser feitas na sede do Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), até 31 de março.