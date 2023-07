Programa da Suzano tem aula inaugural para alunos PCD no Senai de Americana

Aula inaugural do curso de auxiliar de produção aconteceu nesta quarta-feira - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O Programa Somar, da empresa de papeis e celulose Suzano, promoveu na noite desta quarta-feira a aula inaugural para o curso de auxiliar de produção de papel e celulose, exclusivamente para PCDs (Pessoas Com Deficiência).

A iniciativa será realizada em parceria com o IEL (Instituto Euvaldo Lodi) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana, e oferece uma bolsa auxílio de R$ 500.

O gerente-executivo da Suzano, Marco Antonio Fuzato, diz que acha justo investir na preparação e formação nas pessoas que têm menos oportunidade na sociedade.

“Tenho certeza que nesse grupo, certamente, algumas pessoas encontram dificuldade no mercado de trabalho. Nós queremos acolhê-los nas oportunidades que a empresas apresentarem”, afirma Fuzato.

“Temos a função de ser um braço da indústria, como auxiliar na qualificação de excelência. As portas estão abertas para outras empresas para atuarem em iniciativas semelhantes”, diz o coordenador de relacionamento com a indústria do Senai, João Destro Neto.

A auxiliar de produção desempregada, Adaílsa Pedroso Faria Macedo, 37, faz parte do grupo de alunos. “Atualmente, a área de atuação no mercado de trabalho para PCD é restrita. Quando se encontra a vaga, muitas vezes não há a capacitação que se necessita naquele momento. Acredito que esse curso será uma janela para novas oportunidades”.