Programa da prefeitura, em parceria com o Google e CIEE, disponibiliza bolsas de estudo

O Programa Futuro Certo da Prefeitura de Americana, em parceria com o Google e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), está oferecendo 60 mil bolsas de estudos gratuitas para cursos de suporte em TI, UX design, gerenciamento de projetos e análise de dados. Mais informações podem ser obtidas pelo site https://lnkd.in/dCuk8bHA.

Os cursos contam com conteúdo interativo e uma Certificação Profissional Google e são divididos em quatro áreas, com o objetivo de aproximar o estudante do mundo do trabalho, tornando seu currículo mais competitivo. O conteúdo é totalmente online, e o interessado pode estudar no seu próprio ritmo, desde que o curso seja concluído em seis meses.

Confira os cursos:

UX design – tornar os produtos digitais e físicos mais fáceis e agradáveis de usar;

Gerenciamento de projetos – garantir que os projetos dentro de uma organização sejam organizados e concluídos da melhor maneira possível;

Suporte em TI – solução de problemas para que computadores e redes funcionem corretamente;

Análise de dados – coletar, transformar e organizar dados para ajudar na tomada de decisões de negócios.

“O Programa Futuro Certo tem firmado parcerias com diversas organizações para a realização de cursos e treinamentos com foco na capacitação profissional e inclusão produtiva. Nesta parceria com o CIEE e o Google ainda levamos capacitação para uma área com elevada demanda de profissionais, com grandes chances de conquista de um excelente posto de trabalho”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.