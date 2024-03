Programa da Prefeitura de Americana abre inscrições para curso de Informática Básica

As aulas serão realizadas na Fatec Americana, entre os dias 2 de abril e 23 de maio - Foto: Divulgação

O programa Futuro Certo, da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo), abre na próxima segunda-feira (18) as inscrições para o curso de Informática Básica. A formação é gratuita e voltada para interessados com idade mínima de 14 anos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Fundamental II.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As inscrições deverão ser feitas presencialmente no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal. O horário de atendimento é das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h. É preciso levar RG, CPF e comprovante de endereço (como conta de água ou energia elétrica).

As aulas serão realizadas na Fatec Americana, entre os dias 2 de abril e 23 de maio, às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h. A carga horária é de 32 horas. A Fatec fica na Rua Emílio de Menezes, s/nº – Vila Amorim.

“Trabalhamos constantemente para oferecer capacitação àqueles que buscam uma vaga no mercado de trabalho. Muitas vagas disponibilizadas no PAT têm como requisito esse curso de informática. Fomentamos, assim, a economia do município, gerando oportunidades e ajudando também as empresas que procuram profissionais qualificados”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O telefone do Cuca para outras informações é: (19) 3461-4131.