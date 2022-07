Programa abre 160 vagas grátis para cursos de qualificação

O Programa Via Rápida Emprego, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, está com 160 vagas abertas em Americana para seis cursos gratuitos de qualificação profissional.

O projeto, que é desenvolvido em parceria com a prefeitura e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), já está com as inscrições abertas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br. As aulas começam em 4 de agosto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ação tem como objetivo oferecer cursos gratuitos de qualificação para jovens, acima de 16 anos, e adultos, em busca de melhores oportunidades de emprego e geração de renda.

Em Americana estão disponíveis os cursos de edição de vídeo (aulas à tarde); básico em computação (aulas à tarde); marketing e comunicação de moda (aulas à tarde); NR 35 – Segurança no trabalho em altura (aulas à tarde); recepção e atendimento em hospitalidade (aulas à noite); e condomínios: gestão de infraestrutura e de operação (aulas à noite).

Os cursos são presenciais e o programa oferece bolsa-auxílio de R$ 210 a quem tiver o mínimo de 75% de frequência.

REGIÃO

Já em Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, as vagas estão disponíveis no Via Rápida Virtual.

Os cursos são nas áreas de gestão, idiomas e tecnologia da informação: gestão administrativa; planejamento empresarial; espanhol básico; finanças na empresa; espanhol para recepção; auxiliar de controle, produção e estoque; gestão de pessoas; organização de eventos; lógica de programação; banco de dados; desenvolvimento web; e desenvolvimento mobile.