Profissional que foi de guardinha a diretor usa seu conhecimento para ajudar pessoas

Você não está feliz no seu trabalho? Acorda desmotivado e vê sua produtividade cair a cada dia? Ao refletir sobre sua vida não consegue nem mesmo elencar quais são seus sonhos? Talvez essa seja a hora ideal para fazer uma consultoria de carreira.

Especialista em comportamentos, relacionamentos e carreira, Nivaldo Azevedo, de 57 anos, afirma que esse é o primeiro passo para sair da zona de conforto.

“Esse trabalho examina os quatro componentes críticos da seleção de carreira e faz o cruzamento de informações sobre a personalidade, habilidades e aptidões, interesses vocacionais e valores. Após compilar tudo isso, ele fornece um relatório que apontará o que você foi criado para fazer”, indica o profissional, que também já passou por esse processo.

Ponto de partida

Há dois anos, quando já passava dos 50, Nivaldo deixou uma carreira consolidada no mercado como gerente comercial para mudar de profissão.

“Em 2016, comecei a ter contato com a metodologia coaching, análise comportamental e me apaixonei por esse universo. Depois desse primeiro encontro, não parei mais de estudar. A princípio, fazia apenas para aprender, contudo, com o tempo fui percebendo que tinha um perfil comportamental que facilitava as pessoas a se sentirem seguras para se abrir comigo”, conta.

Assim, ele começou a escrever uma nova história e embora tenha conquistado diversas formações (analista comportamental SOAR, pela Florida Christian University; Consultor de Carreira – Career Direct – Crown Financial Ministry; psicanalista clínico; coach de carreira; Practitioner PNL – programação neurolinguística; administração e tecnologia em empreendedorismo; além de uma iniciação em teologia), ele ainda se considera em transição.

“Hoje me sinto satisfeito em poder ajudar pessoas. Meu prazer está na realização dos meus clientes, porém, ainda tenho voos maiores a alçar”.

De volta ao passado

Nascido em Osvaldo Cruz, Nivaldo veio para Americana em 1978. Aos 13 anos, ingressou no Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes), quando foi trabalhar na Papirus indústria de papel, em Limeira.

Nesse período, se interessou por desenho industrial e idealizou virar um projetista, sonho que não chegou a sair do papel porque recebeu um convite para a vaga de administração de materiais.

“Ali, precisei tomar a minha primeira decisão de carreira”. Intuitivamente a escolha foi certeira, pois, após essa primeira experiência, passou por outros setores da empresa como o de comprador.

Com passagens por outras empresas, ele chegou alcançar cargos de diretoria e considera que essa foi sua época mais workaholic. Contudo, com menos de 25 anos, desistiu da vida corrida que levava em São Paulo para voltar a Americana, uma decisão que por um ano acabou lhe custando caro. “Nessa época, minha mãe chegou a me sustentar”, recorda.

Segundo ele, esse período foi muito difícil, especialmente pelo fato de não ter curso universitário. “A princípio, pensei que iria arrumar um emprego logo, mas não foi bem assim. Estava disputando cargo de diretoria, mas faltava o canudo”, analisa.

Após muitos currículos enviados veio a oportunidade de trabalhar na Rádio Vox 90.3 FM, onde permaneceu por mais de 30 anos. “Percebi que a chance de crescimento em uma empresa menor era maior do que em uma multinacional, e o tempo mostrou que estava certo, pois foi uma

experiência incrível”, reflete.

Mercado

Para o especialista, as empresas estão vivendo um momento de mudança de perspectivas, no qual bons profissionais encontram cada vez mais espaço.

“O mercado está carente, afinal, não é fácil encontrar bons profissionais. Então, se a empresa tem um colaborador confiável, vale a pena investir nele, mesmo que ele esteja em uma zona de conforto. Para combater isso, um plano de desenvolvimento contínuo é ideal e garante a alta performance de toda equipe.”

Presente

Após tantas descobertas, Nivaldo considera que finalmente encontrou sua missão de vida, reflexão que o analista comportamental faz questão de deixar sempre à vista.

“Ser um facilitador, ajudando pessoas, líderes, sócios empresariais, cônjuges, filhos a se encontrarem na vida, dobrarem seus resultados e serem felizes se assim quiserem.”

Para isso, ele desenvolveu sete programas, que variam de mapeamento de perfil comportamental, passando por cruzamento de perfis, descarrilamento de carreiras para líderes, consultoria de carreira vocacional, entre outros. Destaque para o PDCCI (Plano de Desenvolvimento Comportamental, Comercial, Individual), programa que é voltado para diretores, gerentes comerciais, vendedores e assistentes. “Esse programa comprova que o sucesso comercial está no comportamento”, aponta.

Além deles, o “Programa (Re) encontre-se” se apresenta como um sistema abrangente que ajuda pessoas a se reconectarem com seus sonhos, descobrirem seus caminhos e transformarem as áreas da vida que precisam de mudanças. Por isso, é um dos de maior sucesso entre os clientes. “Com ele eu ajudo as pessoas a vencerem desafios e conquistarem uma vida plena e feliz”. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho, acesse nivaldoazevedocoach.com ou entre em contato pelo WhatsApp (19) 98181-8121. O perfil no Instagram é @nivaldoazevedoanalista.