Profissionais terceirizados reivindicam novo piso de enfermagem em Americana

Profissionais de enfermagem contratados pela Santa Casa de Chavantes e Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde) para atuar em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Americana reclamam por ainda não terem recebido o novo piso salarial da categoria. Os enfermeiros terceirizados afirmam que trabalham 40 horas semanais, mas ainda não estão recebendo o valor estipulado.

De acordo com esses profissionais, que pediram para ter a identidade preservada, as empresas terceirizadas alegam que a prefeitura não está realizando o repasse do novo piso, uma vez que essa transferência de recursos depende de uma lei municipal específica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Prefeitura de Americana esclareceu que para efetuar o repasse da assistência financeira complementar da União para as empresas prestadoras de serviços na área da enfermagem é necessário que exista uma lei municipal autorizativa.

De acordo com a administração municipal, um projeto de lei está atualmente em elaboração e será encaminhado à câmara para votação.

Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde também está conduzindo um estudo sobre os salários pagos pelas empresas prestadoras de serviços na área de enfermagem, com o objetivo de garantir a equidade em relação à remuneração de acordo com a carga horária de trabalho dos profissionais em questão.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Conforme definido por uma portaria do Ministério da Saúde de agosto, os enfermeiros devem receber, no mínimo, R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem devem ter uma remuneração equivalente a 70% desse valor, ou seja, R$ 3.325, enquanto os auxiliares de enfermagem e parteiras devem receber 50% desse valor, o que corresponde a R$ 2.375, considerando uma jornada de 44 horas semanais.

A situação se estende para além de Americana na RPT (Região do Polo Têxtil). Em Nova Odessa e Sumaré, o pagamento do novo piso ainda não foi iniciado. Entretanto, a administração municipal de Nova Odessa informou que está tomando todas as medidas administrativas necessárias para se adequar às novas regras. A Prefeitura de Sumaré, por sua vez, não se manifestou.