Profissionais ficam sem salário no HM e empresa cobra prefeitura na Justiça

Técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam no Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, em Americana, por meio do Instituto Innovare Gestão em Saúde Pública, denunciaram, nesta quarta-feira, ao LIBERAL, que ainda não receberam o salário de novembro e foram informados de que o contrato com a prefeitura foi encerrado.

A empresa terceirizada, por sua vez, ajuizou, na última segunda-feira, uma ação contra a Fusame (Fundação de Saúde de Americana), que administra o hospital, para que “não suspenda os pagamentos devidos pelos serviços prestados no mês de outubro, vencidos no dia 30 de novembro, sob pena de grave e irreparável dano não só à associação, mas também a todos os enfermeiros”.

Ao LIBERAL, o presidente do Innovare, Geraldo César do Rosário afirmou que no dia 1º de dezembro foi surpreendido com o descumprimento do contrato de prestação de serviços por parte da Fusame referente ao mês de outubro.

Na ação, a terceirizada afirma que a prefeitura pediu para o instituto apresentar as rescisões de trabalho e a quitação das demissões, além do pagamento de férias e 13º da enfermagem para liberação do repasse. Os dois contratos firmados entre a empresa e a administração municipal venceram nos últimos dias 3 e 7.

O instituto, por sua vez, argumenta que não tem como apresentar documentos, sendo que eles não receberam da prefeitura para quitar os pagamentos. “Com os términos dos contratos, os desligamentos ocorreram e ocorrerão na forma da lei, respeitando a vontade dos funcionários que desejarem seguir com a empresa sucessora da Innovare”, diz nota enviada pelo presidente da terceirizada.

Os funcionários, por sua vez, disseram que em reunião, nesta quarta-feira, o presidente da Innovare disse que se desejassem seguir com a nova empresa, teriam que se demitir do instituto. Ao todo, atuavam, no HM, 112 técnicos de enfermagem e 46 enfermeiros.

Em nota, a prefeitura informou que em relação à última nota fiscal, a Secretaria de Saúde solicitou à Innovare a comprovação de todas as quitações trabalhistas dos funcionários.

“Se, por ventura, as rescisões trabalhistas não estiverem regularizadas, a secretaria acionará o Ministério Público Federal e a Justiça do Trabalho para solicitar que a prefeitura possa fazer o depósito em juízo, para que seja pago de forma direta os trabalhadores, uma vez que a empresa já deveria ter realizado a quitação dos valores”.

A administração informou ainda que já existe outra empresa substituta e que os servidores optaram por continuar com a nova contratada. Os profissionais, no entanto, não confirmam essa informação e dizem que a assistência aos pacientes pode ser prejudicada com o fim dos contratos.