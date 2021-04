Profissionais de segurança começam a ser imunizados em Americana

Ao menos 300 profissionais de segurança pública de Americana e região receberão, nesta segunda-feira (5), a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A categoria receberá a vacina produzida pela AstraZeneca/Oxford.

A aplicação do imunizante ocorre na sede do 19° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em Americana, e atende os profissionais de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho.

Joseane dos Santos, de 54 anos, foi a primeira profissional de segurança a ser vacinada em Americana – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

A imunização dos profissionais de segurança ocorrerá até o dia 12 de abril e deve abranger 1,4 mil servidores, que englobam policiais civis e militares, agentes da polícia técnico-científica, bombeiros e guardas municipais. A segunda dose da vacinação está marcada para ocorrer em junho.

Primeira vacinada, a auxiliar da UIS (Unidade Integrada de Saúde) Joseane dos Santos, de 54 anos, sente-se mais tranquila após receber a primeira dose. Ela acompanhou os contaminados pela Covid-19 nos batalhões de polícia no último ano.

“Você tem que trabalhar, então você faz o melhor possível, higienizando, mantendo distanciamento social. Não foi fácil esse último ano, mas agora estou muito feliz de tomar a vacina”, declara Joseane.

O tenente da PM Álvaro, chefe da comunicação social, diz que a vacinação para os agentes de segurança é essencial, pois atuam diretamente com a população. “Você dá a possibilidade do policial trabalhar com mais tranquilidade e permite a prestação de um serviço com menos baixa”, afirma o tenente,

A investigadora da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), Marily Costa pontua que por ser uma delegacia que funciona 24 horas, os servidores estavam muito expostos, apesar de todos adotarem as medidas sanitárias para conter a propagação do vírus.

“Somos policiais 24 horas e temos contato direto com a população e com os presos, isso é uma preocupação”, relata.

O comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva espera que com a imunização que exista uma menor contaminação por Covid-19 dos patrulheiros.

“Não tem como a gente se eximir disso, mas esperamos uma maior imunização para continuar prestando serviço de qualidade à população”, disse Aurélio.