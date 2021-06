Profissionais de saúde são maioria dos faltosos da segunda dose em Americana

Profissionais de saúde autônomos na UBS da Vila Gallo – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Os profissionais de saúde são maioria entre os faltosos da segunda dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19), em Americana. Segundo a prefeitura, cerca de 700 pessoas ainda não foram completar a imunização.

“O grupo de faltosos é misto, porém percebe-se uma pequena porcentagem superior de trabalhadores de saúde”, aponta o Executivo.



A Vigilância Epidemiológica informou que não tem como quantificar os faltosos de Americana por região, “pois não é fornecida essa informação no VaciVida quando se extrai a planilha dos faltosos”.



A pasta revelou que não está conseguindo extrair os dados completos sobre os faltosos, devido à instabilidade nos sistema de informação, mas garantiu que a busca ativa pelos faltosos deve começar nesta terça-feira (1º), “com parte das informações que já possui, por meio de chamadas telefônicas”.



Há uma semana, em 25 de maio, a prefeitura contabilizava cerca de 500 faltosos e alegava que não iria atrás das pessoas. Dois dias depois, segundo a prefeitura, a nova contabilização apontou cerca de 700 que perderam a segunda dose e o Executivo mudou o discurso.

O Governo do Estado passou, desde a semana passada, a divulgar o número de pessoas que ainda não foram receber as segundas doses e tem enviado doses extras a municípios para diminuir os faltosos.

Americana recebeu, no dia 21 de maio, uma grade com 2.620 vacinas para a segunda dose, que já foi inserida na grade atual, segundo a prefeitura.

Isabel Santos, diretora de saúde do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), relata que o sindicato não recebeu reclamações dos servidores com relação a problemas na vacinação. “A vacina está chegando, não tem do que reclamar”.

Ela acredita que a maioria dos profissionais de saúde do município já tomou a segunda dose. “Se faltar é pouquíssimo mesmo, e seria quem optou pela AstraZeneca, que é 90 dias para a segunda dose. Dos terceirizados também acredito que estão quase todos vacinados”.

Isabel aponta que muitos devem ser idosos. “Idosos dependem de pessoas, filhos, netos, para levar eles até os postos de saúde, pode ser isso também. Hoje mesmo agendei vacinação de um idosos que tinha passado 25 dias já dos três meses para a segunda dose da AstraZeneca”.