Profissionais de enfermagem cobram jornada de 30h ainda este ano

Em discurso na Câmara de Americana, o tesoureiro do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Aires Ribeiro, sugeriu nesta quinta que a prefeitura suplemente o orçamento para implementar a jornada de 30 horas semanais na enfermagem ainda neste ano.

Com cartazes em mãos, profissionais da categoria fizeram uma manifestação na sede do Legislativo nesta quinta. Os servidores não aceitam proposta da administração de reduzir a carga horária, atualmente de 40 horas semanais, só em fevereiro de 2023.

A categoria quer que a mudança passe a valer em agosto e ameaça entrar em greve caso não haja avanço.

“Nós estamos preocupados com uma possível paralisação dessas atividades. Isso é ruim, muito prejudicial, para todo mundo”, disse Aires na tribuna livre.

A princípio, ele não poderia usar o microfone, pois a tribuna livre estava reservada a outra pessoa. No entanto, essa pessoa faltou por motivo de viagem, o que abriu espaço.

Segundo o sindicalista, o argumento da prefeitura é que não há previsão orçamentária para que a implementação ocorra ainda em 2022. O tesoureiro, no entanto, ressaltou que existe um outro caminho. “Eu entendo, com meu todo tempo de vivência, que quando falta orçamento eu suplemento”, comentou.

De acordo com ele, o sindicato tenta marcar uma reunião com o prefeito Chico Sardelli (PV) para a manhã da próxima segunda. Até então, as negociações aconteciam apenas com o secretariado.

Aires também pediu ajuda aos vereadores. “Nós estamos aqui para que os senhores possam nos ajudar a conversar com a administração, para que ela consiga implementar essas 30 horas já em agosto e resolver essa questão”.

Procurado pela reportagem, o Executivo manteve o posicionamento da última segunda, de que “a data de fevereiro está baseada no estudo realizado, que levou em consideração a quantidade de profissionais necessários para suprir o atendimento com a redução da carga horária e o consequente impacto financeiro”.