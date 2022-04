Profissionais da saúde fazem vídeo para marcar fechamento de PS Covid

Funcionários gravaram vídeo para marcar o fechamento do PS Covid-19; a sensação é de dever cumprido segundo a coordenadora – Foto: Divulgação

Com a música de fundo “Obrigado Senhor”, agentes da saúde gravaram um vídeo para marcar o fechamento do PS (Pronto-Socorro) Covid-19, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana.

O encerramento do setor ocorreu na última sexta-feira (15) e foi definido após a diminuição de atendimentos de casos suspeitos de Coronavírus. Americana registrou esse ano 7.438 casos em janeiro, 3.687 em fevereiro 990 em março, e 184 em abril até esta terça-feira, de acordo com dados da administração municipal. O município soma 37.910 ocorrências.

“Passa um filme na nossa cabeça, a gente que viu tanta tragédia tanta morte, ver esse momento mostra que conseguimos vencer mais essa”. Essa frase é da técnica de enfermagem Brenda de Camargo Ferreira, de 29 anos, que trabalhou por um ano no PS Covid-19.

Apesar de estar triste pelos amigos que não continuam na unidade de saúde, ela afirma que mesmo assim, o momento simboliza a vitória e gratidão por ela e a equipe terem superado a pandemia com a sensação de dever cumprido.

Na época os funcionários foram contratados por meio da terceira SBCD (Sociedade Beneficente Caminho de Damasco) para gerenciar a ala exclusiva de pacientes com Coronavírus. Agora, com o fechamento do setor, alguns agentes foram absorvidos pelo hospital e outros foram dispensados.

A equipe era composta por 68 técnicos de enfermagem, 25 enfermeiros, duas assistentes social, cinco recepcionistas e uma coordenadora. Foram incorporados ao HM 32 técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e a coordenadora Gislayne Damasceno, de 41 anos.

“Foram quase 40 mil atendimentos. Para nós da enfermagem, da área de saúde, é uma vitória, apesar das perdas, fechamos com sucesso, não entregamos com nenhum paciente com Covid e de acordo com o esperado pelo hospital”, pontua Gislayne. Colaborou Maria Eduarda Gazzetta