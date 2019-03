Professores promovem paralisação nesta sexta-feira

Foto: Arquivo - O Liberal.JPG

Professores da rede estadual de ensino prometem cruzar os braços nesta sexta-feira em protesto contra a reforma da Previdência. O movimento é nacional. Em Americana e região, segundo relação divulgada no início da tarde de ontem pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), a maioria manifestou adesão.

Dois ônibus sairão da sede da entidade, ao meio-dia, com destino à assembleia geral que acontece na Praça da República, em São Paulo, a partir das 14 horas, seguida de uma passeata e ainda um ato unificado no vão do Masp (Museu de Arte de São Paulo).

O protesto foi convocado pela Apeoesp, ao lado de outros sindicatos, centrais sindicais e movimentos sociais. Segundo a presidente local da Apeoesp, Zenaide Honório, os ônibus já estão lotados.

Em Americana, um grupo de professores fará uma manifestação na Praça Comendador Muller, no Centro, a partir das 13 horas. Zenaide informa que alguns professores também farão panfletagens na área de abrangência das escolas, dialogando com a comunidade escolar.

“A aposentadoria é um assunto que interessa a todos. A situação é muito temerosa. Fizemos planos e projetos ao longo da vida contando com a aposentadoria e agora querem mudar tudo. Por isso, é importante a participação de todos”, disse.

A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) enviada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) à Câmara dos Deputados, no dia 20 de fevereiro, altera as regras para aposentadoria. Caso seja aprovada sem mudanças, a proposta fixa idade mínima obrigatória para aposentadoria em 62 anos para mulher e 65 para homens.

“No caso dos professores e dos trabalhadores rurais, a proposta é ainda mais cruel e nenhum professor se aposentará antes de completar 60 anos de idade e 30 anos de contribuição”, completou Zenaide.