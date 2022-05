Professores podem se vacinar contra a gripe em postos de saúde de Americana

A vacinação contra a gripe está liberada para professores da rede regular de ensino em qualquer uma das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Americana. A imunização para este e outros públicos ocorre das 13h às 15h30. A campanha segue até o dia 3 de junho.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação é necessária diante do aumento da circulação de outros vírus respiratórios, como a influenza, causadora da gripe, diante da redução das restrições trazidas pela pandemia da Covid-19.

Outros públicos além dos professores também podem se vacinar – Foto: Myke Sena / Ministério da Saúde

Além dos professores, podem ser vacinados contra a gripe idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, indígenas, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A imunização dos professores é de extrema importância para nós à medida em que preserva a saúde dos educadores e por consequência, dos alunos e de suas famílias”, destacou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Com informações da Prefeitura de Americana.