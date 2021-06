Professoras testam positivo e creche Vó Antonieta suspende as aulas

Vigilância orientou o fechamento até o dia 17; creche será higienizada no dia 18 e os alunos retornam às atividades no dia 21

De acordo com a coordenadora pedagógica da unidade, as atividades foram suspensas no dia 2 de junho - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

A Creche Lar Escola Vó Antonieta, na Avenida Orlando Dei Santi, no Jardim Santana, em Americana, suspendeu as aulas presenciais até 17 de junho porque duas professoras testaram positivo para o coronavírus (Covid-19).

De acordo com a coordenadora pedagógica da unidade, Ana Paula Silva, as atividades foram suspensas no dia 2 de junho. “Entramos em contato com a Vigilância Epidemiológica que orientou o fechamento da escola até dia 17”, explicou. A creche será higienizada no dia 18 e os alunos retornam às atividades no dia 21.

Ana Paula afirmou que até a tarde desta segunda-feira (7) nenhuma criança ou funcionário da escola, além das duas professoras, apresentou sintomas da doença. De acordo com a coordenadora pedagógica, as professoras que testaram positivo passam bem.

A Creche Lar Escola Vó Antonieta é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Atende 120 crianças, das quais apenas 45 estão frequentando a unidade presencialmente. As demais estão sendo assistidas de maneira remota. A unidade é uma das contratadas pela prefeitura para atender a demanda de creches na cidade.