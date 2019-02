Professoras que impediram contratações esperam voltar

As três mulheres que conseguiram impedir – por meio de liminar obtida em ação popular – que a Prefeitura de Americana contrate professores para a rede pública municipal são movidas pelo senso de injustiça e esperança. Fátima de Souza, Dulcilene Rocha e Simone Pigatto são professoras e apesar de concursadas foram demitidas no estágio probatório (período de três anos em que a estabilidade ainda não é garantida) sob o argumento de que os gastos com a folha de pagamento ultrapassavam o limite legal, que é de 54%.

A exoneração aconteceu em 2017 e as forçou a readaptarem a vida – duas delas abriram mão de emprego estável na área para entrar na carreira pública -, mas sem desistirem de lutar pelo que consideram justo. Todas elas ainda mantêm a esperança de um dia retomarem a função que julgam sua por direito nas escolas. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Nos submetemos ao concurso, estudamos, nos dedicamos, concorremos com várias pessoas e agora nos sentimos injustiçadas com essa iniciativa (a contratação de novos professores sem concurso) ”, diz Simone. Ela era professora de creche e quando soube que passou no concurso e seria contratada abriu mão de um emprego integral para poder cumprir com a carga horária da nova função.

“Com o cargo na prefeitura reduzi minha carga horária e também o meu salário. Após a exoneração não consegui retomar o período integral e continuo a trabalhar por meio período até hoje”, diz. Simone foi exonerada em setembro de 2017, mas desde 2015 já ouvia falar em exoneração. “Fui contratada em fevereiro de 2015. Em junho daquele mesmo ano recebemos uma carta já falando do assunto e começamos a viver com essa angústia”.

A contratação de 53 professores em caráter temporário é justificada pela prefeitura como sendo necessária para suprir a necessidade gerada por faltas, licenças e falecimentos de professores, mas ela não é aceita pelas professoras exoneradas.

“Sabemos que essas exonerações só trouxeram prejuízos para a educação de Americana e antes de entrarmos com essa ação popular estivemos várias vezes no gabinete em busca de um acordo e assim tentar resolver o caos, mas não tivemos sucesso. Nós só queremos justiça”, avalia Simone.

SONHO

Dulcilene trabalhava há quatro anos na Prefeitura de Santa Bárbara quando passou no concurso público aberto pela Prefeitura de Americana. Ela então trocou o emprego estável pela nova oportunidade. “Como foi um concurso me senti confiante para mudar a minha vida pessoal e profissional, mas então veio a exoneração”.

O anúncio de que a administração contrataria novos professores a fez se sentir indignada. “Me senti injustiçada e até mesmo ludibriada com essa situação. É como se meu cargo estivesse sendo dado a outra pessoa”, desabafou a professora, que atualmente dá aulas em Limeira.

A liminar obtida nesta semana e que conseguiu suspender os planos da prefeitura em contratar professores trouxe para ela a sensação de que “a justiça está sendo feita”. Na sentença, o juiz da 3ª Vara Cível, Márcio Roberto Alexandre, entendeu que a exoneração de professores concursados em estágio probatório é um impedimento constitucional à criação de vagas semelhantes.

“É um passo para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é ter nosso cargo concursado de volta”, avaliou Dulcilene.

Outra professora citada na ação, Fátima é a única que não está dando aula. Ela presta serviços esporádicos como garçonete para um buffet da cidade. Antes de ser contratada pela prefeitura ela trabalhava no comércio e cursou pedagogia para poder realizar o sonho de ser professora.

“Quando passei no concurso vi meu sonho sendo realizado, mas durou pouco”. Embora não esteja na área, ela entende que a vaga que ocupava ainda é sua e assim como as outras professoras tem esperança na recontratação. “Passamos no concurso. Entramos pela porta da frente e tenho fé que um dia a gente vai voltar”.

Prefeitura recorre da decisão sobre suspensão

A Prefeitura de Americana informou que recorreu nesta sexta-feira da decisão judicial que suspendeu o processo seletivo para contratação de 53 professores temporários.

A Secretaria de Negócios Jurídicos pretende demonstrar que a seleção é legal e não tem relação com a demissão de servidores concursados em estágio probatório, iniciada em 2017.

O juiz Márcio Roberto Alexandre suspendeu o edital na quarta-feira por entender que a contratação pode confrontar a Constituição exatamente por causa da demissão dos probatórios. Isso porque a Carta Magna autoriza a demissão de concursados caso os gastos com folha de pagamento estejam acima do limite legal de 54% das receitas, porém, impede a criação de cargos semelhantes ou iguais por quatro anos. (George Aravanis).