Professoras faltam e creches dispensam crianças pelo 3º dia

Pelo terceiro dia seguido, alunos foram dispensados por falta de professor em creches da rede municipal de Americana nesta sexta-feira. Desta vez, 46 crianças de quatro casas da Criança tiveram de voltar para casa.

A Curió, no Antônio Zanaga, dispensou 7 estudantes de 2 anos no período da tarde. É o terceiro dia seguido que esta unidade não consegue atender todas as crianças. A Urupê, no Profilurb, mandou nove alunos entre 1 e 2 anos de volta. Na Graúna, no Jardim dos Lírios, foram 10 crianças de 2 anos e, na Aracy, no São Jerônimo, 20 alunos de 3 anos. Em três casos, as professoras faltaram ou foram embora por problemas de saúde e, em um, a docente tinha falta abonada. A Secretaria da Educação informou que tentou várias professoras para a substituição, mas não havia nenhuma disponível.

Segundo a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina, o maior gargalo é justamente nas creches e educação infantil. “Está com problemas quase todo dia agora. De sexta-feira sempre tem, não tem jeito, é o dia que os professores mais faltam”, afirmou Evelene.

A prefeitura trava uma batalha jurídica para tentar contratar professores sem concurso para preencher estas lacunas, mas por enquanto só teve derrotas.

Um processo seletivo simplificado para convocar 53 docentes foi suspenso pela Justiça por meio de uma liminar em fevereiro. A alteração da decisão já foi negada inclusive pelo TJ (Tribunal de Justiça) e pelo próprio juiz de primeira instância. Ontem, o jurídico do governo municipal pediu à Justiça para indicar testemunhas que devem depor, entre outras coisas, sobre a situação atual da educação. A ideia é também provar que o processo seletivo não tem relação com a demissão de servidores em estágio probatório, que é o período de três anos em que o concursado ainda não alcançou a estabilidade.