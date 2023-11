Professoras de escola estadual de Americana se destacam em Mostra de Ciências e Tecnologia

Professoras Juliana Nebesnyj e Eliane Soler com alunas da Escola Professora Anna Maria Lúcia de Nardo Moraes Barros - Foto: Divulgação

Duas professoras da Escola Estadual de Ensino Integral Professora Anna Maria Lúcia de Nardo Moraes Barros, no Jardim Brasil, em Americana, se destacaram na 11ª Mostra de Ciências e Tecnologia, realizada em Sumaré. Juliana Nebesnyj e Eliane Soler apresentaram um projeto sobre traumas psicológicos e conquistaram o terceiro lugar na categoria ciências em saúde.

O evento foi promovido pela Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) e pela multinacional 3M. O projeto apresentado pela dupla foi feito por meio de pesquisa com os alunos da escola, assim como estudo de caso na comunidade escolar. No material, foi abordado como reconhecer os próprios traumas e não causá-los na sociedade.

Juliana ainda ficou em terceiro lugar na premiação de professora mobilizadora. Ao LIBERAL, ela explica que o intuito principal é incentivar os jovens ao caminho da educação. A educadora ainda ressalta que a participação foi incentivada pela coordenadora da escola, Meire Fernandes Arantes.

“Esse prêmio é importante porque a comunidade que a gente mora e trabalha é carente. Os jovens não têm muita perspectiva de futuro profissional, de que existem horizontes como área acadêmica, faculdade, empresas, cursos técnicos que podem abrir portas”, disse Juliana.

“A gente queria proporcionar esse contato com a ciência, com o desenvolvimento de tecnologia”, completou.

As professoras foram as únicas representantes da Diretoria de Ensino de Americana no evento. Além delas, três alunas da escola acompanharam a mostra: Thamili do Prado Fusetti, Beatriz Oliveira de Carvalho e Isabella dos Santos Andrade. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco