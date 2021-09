Professora testa positivo e escola de Americana suspende aulas presenciais

Turmas que tiveram contato com a docente na Emef Professor Jonas Corrêa Arruda Filho, na Vila Margarida, tiveram as aulas suspensas, mas professores e funcionários não foram afastados e reclamam dos riscos

Após uma professora testar positivo para o novo coronavírus (Covid-19), a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa Arruda Filho, na Vila Margarida, em Americana, suspendeu as aulas presenciais de cinco turmas que tiveram contato com a profissional.

Os professores e funcionários não foram afastados e reclamam dos riscos. As aulas presenciais voltaram na rede municipal de Americana no início de agosto.

De acordo com o relato de professores e funcionários da escola, a situação preocupa, pois já havia uma outra professora da escola afastada, após a mãe dela contrair a doença. O novo caso foi descoberto no início da semana.

“Todas as salas que tiveram aulas com ela na segunda-feira (20) foram afastadas, mas os professores e demais funcionários não”, conta um professor. “É caso para fechar a escola. A professora teve contato com os outros na sala dos professores”, reclama outra docente.

Os funcionários não quiseram ser identificados por medo de represálias.

Na quarta-feira (22), a diretora da escola enviou mensagem aos pais e responsáveis, à qual o LIBERAL teve acesso.

“Informamos que as aulas presenciais dos 8º anos A, B e C 7ºA e 9° C serão suspensas, pois a direção foi informada por uma professora da turma, que frequentou na segunda as aulas presenciais, que a mesma positivou para Covid-19”, diz a mensagem.

O recado não fala em uma data de retorno das aulas presenciais para as turmas.

Célia Araújo de Abreu, de 54 anos, mãe de aluna da escola, confirmou que professores foram infectados, mas elogiou a direção.

“Rapidamente entraram em contato, suspenderam as aulas para as turmas que tinham aula com a professora. A direção fez todo o isolamento correto, acredito que não terá problemas. Infelizmente estamos sujeitos a esse risco”, conta.

A reportagem questionou a Prefeitura de Americana sobre a situação da escola e se há risco de surto.

A administração admitiu o caso positivo da professora, afirmando que ela passa bem e está em quarentena. Além disso, destacou que “conforme a orientação do protocolo sanitário para controle de surtos em instituições escolares, os contactantes são afastados do ambiente escolar”.

Já em relação aos professores que entendem que deveriam ter sido afastados também, o Executivo diz que são considerados contactantes somente “as pessoas que passaram mais de 45 minutos no mesmo ambiente” que a pessoa infectada, o que ocorreu com os alunos, mas não com os outros docentes.

Sobre risco de surto, a prefeitura destaca que uma investigação sobre surto é iniciada somente após a confirmação de um segundo caso.

Outro caso

Na semana passada, na região, um caso confirmado suspendeu as aulas presenciais na Escola Estadual Jadyr Guimarães Castro, no Residencial Parque Residencial Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, o retorno está previsto para terça-feira (28).