Professora de 44 anos morre de meningite em Americana

A professora Janaína Helena Lemos Piconi, 44, morreu em decorrência de meningite, por volta das 3h desta quarta-feira (14), no Hospital São Francisco, em Americana, onde estava internada desde às 15h da terça (13), segundo os familiares.

Janaína Piconi tinha 44 anos e faleceu por volta das 3 horas desta quarta-feira (14) – Foto: Reprodução/redes sociais

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou a doença, mas alertou que não existe necessidade de medida de bloqueio ou quimioprofilaxia (para a prevenção da infecção). No entanto, ainda aguarda o laudo final do Instituto Adolfo Lutz para encerrar o caso.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Uma prima da professora postou nas redes sociais que elas tinham o sonho de conquistar a cidadania italiana para explorarem juntas o país de origem da família.

“Sua alegria contagiante, seu coração generoso e sua dedicação como professora foram verdadeiros presentes para todos que tiveram o privilégio de conhecer você. Essas memórias permanecerão conosco como um testemunho da sua determinação e espírito vibrante. Que você encontre paz e que sua memória continue a iluminar nossas vidas”, desabafou.

O Colégio Objetivo/Conexão Nova Odessa, onde a professora trabalhava há 26 anos, lamentou a morte.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A Prô Jana, como era carinhosamente chamada por alunos, pais e colegas de trabalho, sempre foi uma referência para todos em profissionalismo e amor pela educação. Não era somente uma professora, ela incorporava toda a essência do ato de educar, pois não ensinava apenas com palavras, mas com o coração. Com seu amor, acolhimento, carinho, compreensão e dedicação aos alunos, pais e aos colegas de trabalho, ela será sempre uma referência em nosso colégio e em nossas vidas. Deus nos abençoou pelo tempo que convivemos com a Prô Jana e seu legado em nosso colégio jamais será esquecido”, divulgou o colégio, em uma rede social.

Prefeito

Em maio deste ano, Janaína esteve no gabinete do prefeito Leitinho (PSD) para visitá-lo.

“Já conversei com nossa Vigilância Epidemiológica, que tranquilizou a todos, explicando que a bactéria que provavelmente vitimou nossa querida professora não é aquela que causa a meningococcemia, e que por isso não será necessário fazer bloqueio com medicamentos no Colégio Objetivo/Conexão. Fica aqui nosso pesar pela perda de uma pessoa tão carismática, tão amorosa, uma professora dedicada e apaixonada pela educação. Que Deus cuide dela agora lá no céu”, disse o prefeito, em nota.