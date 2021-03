Professora Juliana propõe auxílio emergencial de R$ 50 para membros de famílias carentes

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um projeto de lei na Câmara de Americana nesta quarta-feira (24) que autoriza o município a criar um auxílio emergencial solidário para famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia.

O texto prevê a concessão de R$ 50 para cada membro de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. Caso haja condição orçamentário, o benefício pode ser estendido às famílias integrantes do Cadastro Único do Governo Federal para programa sociais.

O auxílio seria concedido por três meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período. A vereadora pretende solicitar a discussão do projeto em regime de urgência na próxima sessão, que ainda não tem data para ocorrer.

No momento, as sessões ordinárias estão suspensas por conta da fase emergencial do Plano São Paulo.

Professora Juliana disse ao LIBERAL que o valor não é o ideal, mas foi definido considerando o orçamento da cidade. O intuito é de que o benefício seja viável para que a prefeitura possa aplicá-lo.

“Ele foi pensado no sentido de garantir valor de renda para um consumo mínimo de bens essenciais, como alimentos e artigos de higiene pessoal e da casa. É um auxílio com a função de complementar a renda das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza”, disse a vereadora.

Professora Juliana aponta que lei orçamentaria anual de 2021 prevê a possibilidade de abertura de crédito suplementar de até 30% sobre o orçamento das despesas, o que permitia, em tese, que o município custeasse o benefício.

Questionada se acreditava que o projeto possa ser vetado – caso aprovado – por vício de iniciativa e por gerar despesas ao município, a vereadora ponderou que outras iniciativas que também eram passíveis de derrubada acabaram sancionadas pelo Executivo.

Ressaltou ainda que o texto é autorizativo, ou seja, cabe ao prefeito instituir ou não. Ela acredita o debate público é importante para articular os movimentos sociais e levar a ideia até o prefeito Chico Sardelli (PV).

“Acreditamos que outros vereadores, vereadoras e o prefeito Chico Sardelli vão reconhecer a importância de instituir essa complementação de renda que servirá pra melhorar as possibilidades de isolamento social e garantir segurança alimentar pra parcela mais pobre da população”, afirmou Professora Juliana.

A prefeitura foi procurada e informou que não era possível fazer “qualquer comentário sobre a propositura” pelo fato de ter sido protocolada hoje e ainda não ter tramitado.

Região



No dia 8 de março, os vereadores da Câmara de Nova Odessa aprovaram projeto de lei da prefeitura que cria um auxílio emergencial de R$ 600 para famílias carentes da cidade. O benefício será pago em três parcelas de R$ 200.

Cerca de 1.640 famílias receberão o auxílio. O primeiro pagamento está previsto para o mês de abril.

De acordo com o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), o objetivo é garantir a segurança alimentar das crianças das famílias mais vulneráveis. O investimento será de cerca de R$ 1 milhão, oriundos do “trabalho de renegociação e repactuação de contratos com fornecedores de serviço”.