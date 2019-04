Professora é assaltada em ponto de ônibus do Jardim Boer

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Uma professora de 37 anos foi assaltada enquanto esperava o ônibus na noite dessa quarta-feira (03) no Jardim Boer 1, em Americana. Ela foi rendida por três homens, que levaram sua bolsa e fugiram de carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 21h55. A vítima relatou que estava em um ponto de ônibus da Rua Virtude, próximo ao número 354, quando um Corsa Sedan cinza surgiu em alta velocidade. Três homens desceram do carro, sendo que um deles estava com uma faca, e anunciaram o assalto.

A vítima estava com o celular em mãos, que foi tomado pelos suspeitos, assim como sua bolsa. Eles voltaram para o veículo e fugiram. A mulher não teve ferimentos e afirmou que os autores do crime eram pardos e jovens, não devendo ter mais do que 22 anos, segundo o registro policial.

Ninguém foi preso e os itens não foram recuperados até a publicação desta matéria.