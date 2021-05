Professor do Polivalente de Americana morre de Covid-19

Dorival lecionava há 14 anos aulas de português e espanhol na Etec e era muito querido entres os colegas de profissão e os alunos - Foto: Reprodução

O professor Dorival Moreno Júnior, de 43 anos de idade, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (7) por conta de complicações em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), quadro que foi agravado por uma pneumonia.

Ele lecionava há 14 anos aulas de português e espanhol na Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente, na Vila Israel, em Americana, e era muito querido entres os colegas de profissão e os alunos. Ele também fazia correções de provas de vestibulares.

Júnior foi internado pela primeira vez no Hospital Unimed de Americana no dia 4 de dezembro do ano passado, por conta de uma pneumonia. Ele se recuperou e chegou a receber alta.

No dia 6 de abril, no entanto, o professor precisou ser internado novamente, sendo que, no dia 17 do mesmo mês, ele foi intubado após ser constado que, além da pneumonia, também estava com Covid-19. Após três semanas internado, ele não resistiu e morreu.

Divina Bertalia, autora de quatro livros, professora, ex-vereadora e historiadora de Americana, era amiga de Júnior há mais de 25 anos, além de também ser sua colega de trabalho

“Ele personificava alegria, motivação para a vida, delicadeza, educação, companheirismo, solidariedade e bom humor. Era um grande companheiro de trabalho e um professor amado pelos alunos e por todo o Polivalente. Infelizmente a Covid-19 vitimou mais uma pessoa, um jovem de 43 anos”, lamentou.

Em Americana, a média de idade das mortes por Covid-19 é de 66 anos. Abaixo de 45 anos idade, foram registrados 39 mortes no município por conta da doença.

Mary Damiani, diretora da Etec Polivalente, afirmou em nota ao LIBERAL que Júnior era um profissional muito competente e querido por toda comunidade escolar.

“Júnior, como gostava de ser chamado, era uma pessoa especial, sempre alto astral, brincalhão e amigo de todos. Sempre disposto a dar uma palavra de apoio e de solidariedade ao próximo. Fará muita falta a nossa comunidade. Ele trazia a alegria na alma e a todos contagiava. Uma grande perda”, concluiu.

Por conta de ser um caso envolvendo a pandemia de Covid-19, não houve velório, mas apenas um momento de oração na capela do Cemitério da Saudade, em Americana, onde o sepultamento estava previsto para as 15h30.