Professor de educação infantil é o cargo mais disputado em processo seletivo

O cargo de professor de educação infantil é o mais disputado no processo seletivo realizado pela Secretaria de Educação de Americana. A função tem 13 candidatos por vaga, de acordo com a pasta.

A lista de classificados será publicada pela prefeitura nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do município, e o prazo para recursos estará aberto entre os dias 18 e 19 deste mês. A lista final de classificação sai no dia 20, assim como a homologação do processo.

Gabarito da prova realizada no último domingo está disponível – Foto: Divulgação – Prefeitura de Americana

O gabarito da prova, realizada no último domingo, já está disponível e pode ser consultado na edição do Diário Oficial desta terça.

Ao todo, 835 pessoas realizaram a avaliação, das quais 259 disputam o cargo de professor de educação infantil, que possui 20 vagas. Os aprovados vão trabalhar nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e nas pré-escolas Casa da Criança.

Com oito candidatos por vaga, o cargo de professor de educação física aparece como o segundo mais concorrido. Ao todo, 24 profissionais brigam por três vagas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A função com maior número bruto de candidatos, no entanto, é a de professor de creches, com 261. Porém, esse cargo soma 40 vagas. Ou seja, existem 6,5 concorrentes por vaga.

Por outro lado, o posto de professor de geografia conta com três candidatos para três vagas. Mas isso não garante que todos sejam contratados, pois eles ainda precisam ter a documentação aprovada pela Secretaria de Educação.

Os aprovados vão atuar de forma temporária e substituir os professores efetivos em caso de vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. Há um total de 117 vagas.

“Tivemos uma boa procura pelo processo seletivo e acreditamos que será possível preencher as 117 vagas existentes na rede municipal de ensino com profissionais dedicados a oferecer um ganho em qualidade na educação de nossas crianças”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Relação de candidatos por vaga: