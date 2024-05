Professor conquista vaga na Academia do Google com projeto inspirado na própria filha

Paulino Coan entrou com a proposta de trabalhar alternativas para contribuir com o aprendizado de crianças com baixa visão, disponibilizando ferramentas para pais, alunos e professores

Atualmente, o professor é um Google Partner for Education - Foto: Leonardo Matos_Liberal

O papel de agente transformador na educação é um trabalho que o professor universitário Giuliano Paulino Coan, 49 anos, de Americana, já protagonizava antes da recente aprovação para integrar a edição 2024 do Google for Education Certified Innovator Program.

Exclusivo, o programa reunirá na sede do Google em São Paulo, durante três dias de julho, 36 educadores de todo o Brasil, para um momento de imersão, o primeiro passo para o desenvolvimento – que durará um ano – do que chamam de “um projeto inovador”.

Segundo a descrição oferecida aos candidatos, a empresa procurava “grandes pensadores, inspirados e destemidos, para enfrentar desafios difíceis na educação”.

Assim sendo, para participar, os interessados deveriam enviar um projeto apresentando um problema a ser solucionado.

Com a proposta de trabalhar alternativas para contribuir com o aprendizado de crianças com baixa visão, disponibilizando ferramentas para pais, alunos e professores, inspirado na história da própria filha, Coan se candidatou e foi aprovado. “Lise tem cinco aninhos e é meu tesouro! Ela nasceu com Síndrome de Joubert, uma condição rara que provoca uma deficiência global, incluindo baixa visão”, explica.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Causa própria e coletiva. Como conhecedor da causa, ele sabe o quanto o caminho é árduo para essas crianças e seus familiares. “Há uma carência significativa de informações, orientações e apoio emocional e educacional. Nos sentimos isolados e muitas vezes não sabemos como atender essas necessidades”, diz.

Por essa razão, ele destaca a necessidade de uma rede de apoio robusta e acessível, que capacite os pais a fornecerem um ambiente rico e estimulante em casa, complementando as intervenções educacionais. “Acredito que o fortalecimento desse suporte contribuirá não apenas para o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças com baixa visão, mas também para a saúde emocional de seus familiares. Só assim, promoveremos uma sociedade mais inclusiva”, acrescenta.

Longa jornada. A jornada de Coan como educador teve início no final da primeira década dos anos 2000, quando ele foi convidado para trabalhar como coordenador do Departamento de Marketing do Unisal (Centro Salesiano de São Paulo).

Formado em propaganda e marketing, ele se destacou e foi convidado para lecionar. Mestre em educação, Coan chegou a coordenar o polo de educação à distância do Unisal e, em 2014, recebeu convite para participar do Consórcio Sthem Brasil – uma rede criada com o objetivo de investir na formação de professores, fortalecer o engajamento e melhorar o aprendizado dos estudantes, por meio das tecnologias educacionais.

Inovadora, a iniciativa reunia professores de todo o País, além de alguns profissionais do exterior, em torno de uma verdadeira missão. “Após a capacitação, deveríamos nos tornar agentes multiplicadores de conhecimento”, lembra Coan.

Com um perfil visionário, a expectativa da ação veio de encontro com as ideias de Coan, que sempre vislumbrou o uso da tecnologia e da inovação como ferramentas de promoção da educação.

A garotinha Lise entre os pais, Juliane e Giuliano Paulino Coan – Foto: Arquivo Pessoal

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Contato com o Google. A partir dessa experiência, em 2018, o professor teve seu primeiro contato com o Google, que já naquela época promovia ações voltadas ao uso da tecnologia no processo educacional. “Me inscrevi para um projeto chamado GEG (Grupo de Educadores Google) e, em 2019, junto com outros dois colegas educadores (Rodrigo Fukugauti e Carlos Coan), iniciamos em Americana uma ação gratuita para professores que desejassem aprender a usar as tecnologias do Google na educação.”

Curiosamente, pouco depois, a pandemia eclodiu, obrigando praticamente todo mundo a se adaptar às tecnologias. “Na época, havíamos capacitado 200 educadores, sendo 90% de escolas públicas. Para essas pessoas, certamente esse preparo fez toda a diferença, porque antes da pandemia apenas 4 milhões de pessoas usavam a ferramenta do Google na educação. Depois, o número ultrapassou a marca de 40 milhões.”

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Méritos. Por esse trabalho, o professor recebeu a medalha de mérito Princesa Tecelã, concedida pela Câmara de Americana a pessoas que, representando o município, tenham se destacado em áreas como a educação, por exemplo. “Foi uma grande alegria, porque realmente pudemos ver o papel dos recursos tecnológicos para garantir educação nesses anos de isolamento social”, conta.

Parceria. Parceiro do Google para Educação (Google Partner for Education), Coan conta que dentro do projeto da empresa para educadores existem várias certificações, como o nível 1, nível 2 (que é o avançado), trainer e coaching.

Atualmente, ele possui as quatro e, por essa razão, conquistou a parceria. “Hoje eu tenho uma empresa que presta serviço para o Google, fazendo capacitação de professores em escolas particulares e implementando a tecnologia dentro de escolas e universidades, inclusive, capacitando os educadores com as certificações, que são internacionais”.

Para ele, uma das maiores recompensas é “ver vidas transformadas através da educação.”

Se você deseja saber mais sobre os projetos, siga o Instagram: @giuliano_coan.