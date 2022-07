Professor Ary Jacobucci morre aos 71 anos

Professor aposentado de filosofia do antigo colégio Kennedy e do Unisal, Ary deixa três filhos e três netos

Morreu na manhã desta terça-feira (19), aos 71 anos, o professor aposentado de filosofia do antigo colégio Kennedy e do Unisal (Centro Salesiano Universitário de São Paulo), de Americana, Ary Meirelles Jacobucci. Ele estava internado desde o último dia 8 no Pronto-Socorro “Dr. Edson Mano”, em Santa Bárbara d’Oeste, após um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ary deixa três filhos – Fernando, Aryane e Paloma – e três netos.



De acordo com informações de familiares ao LIBERAL, Ary passou mal no dia 8, foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Zanaga, em Americana, onde foi atendido e liberado na sequência. Na casa da filha Aryane, passou mal novamente e foi levado ao Edson Mano, onde o quadro se agravou. Na noite desta segunda-feira (18), os filhos foram comunicados que, após exames, os médicos decretaram morte cerebral do professor aposentado.

“Querido pai, que vá em paz, o senhor deixou sua marca no mundo e jamais esqueceremos de você”, escreveram os filhos em uma rede social, ao comunicarem a morte do pai.

Ary Jacobucci nasceu em Americana, onde marcou época como professor – Foto: Arquivo Pessoal

Nascido em Americana e criado na Rua Sete de Setembro, Ary era filho de Paschoal Jacobucci e Wanda Meirelles Jacobucci, também professora. Se formou em filosofia e foi professor, durante a vida toda, nas duas instituições da cidade. Em 2002, lançou o livro “Revolucionou e acabou? – Breve etnografia do ginásio estadual vocacional de Americana – Geva”, no anfiteatro do Unisal.

Além de lecionar, era apaixonado por jogar tênis de quadra e praticou a modalidade por muitos anos no Clube do Bosque, também em Americana.

“Lamento a morte de um grande educador, por ter, durante anos, ter se dedicado a formação de muitos alunos, seguindo os passos de sua mãe. Deixou um legado precioso para seus filhos e familiares”, disse a também professora e diretora aposentada Vânia Meirelles Dextro Mauerberg, prima de ARy.



Também prima de Ary e professora aposentada, Maria Helena Dextro Peres lamentou a perda do familiar. ”Fiquei muito sentida com a morte dele, era uma pessoa maravilhosa e com certeza deixará seus ensinamentos”, disse.



O velório será realizado nesta quarta-feira (20), das 7h às 10h30, no Cemitério da Saudade, onde haverá o sepultamento em seguida.