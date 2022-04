Procurador arquiva pedido de investigação sobre Covid no Poupatempo

O procurador do MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas, Mario Antonio Gomes, arquivou o pedido de instauração de inquérito para apurar denúncias de que o Consórcio BGH Interior 3 não estaria respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, inclusive o período necessário de afastamento de trabalhadores infectados pela doença, no Poupatempo de Americana.

A decisão do procurador foi baseada em um relatório apresentado pela Uvisa (Unidade de Vigilância Sanitária) de Americana e pela própria empresa que terceiriza o serviço no Poupatempo. De acordo com os documentos, o Consórcio tem tomado todas as medidas sanitárias pertinentes para a prevenção da doença.

O procurador concluiu que se as irregulariedades existiram em algum momento, já não persistem mais. É, portanto, considerado um fato solucionado.

A polêmica envolvendo o Poupatempo começou em 26 de janeiro deste ano após funcionários terceirizados denunciarem suposta omissão da empresa Consórcio BGH Interior sobre casos de Covid-19 na unidade. Segundo eles, ao menos dois profissionais trabalharam mesmo com atestado positivo da doença e aproximadamente dez estariam indo ao serviço com sintomas gripais.

Naquela semana, um funcionário da unidade, Welington Aparecido Felix, 28 anos, conhecido como Well Felix, morreu por complicações da Covid-19. Ele também teria contraído Influenza. O Consórcio sempre negou as irregularidades.

Em nota, a Prodesp – empresa de tecnologia do Governo de São Paulo que administra o programa Poupatempo – disse que o Consórcio prestou os esclarecimentos devidos, com as medidas administrativas internas de segurança sanitária e prevenção à Covid-19.

“Mediante às justificativas apresentadas, a Prodesp reforçou a importância dos protocolos exigidos à época, bem como o cumprimento das ações que prezem pela integridade física dos colaboradores e da população atendida em todos postos do programa no Estado”.