Procurado por tráfico, jovem é apreendido em operação da PM

Um jovem de 19 anos, morador do Jardim dos Lírios, que era procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi apreendido nesta segunda-feira (14), pela PM (Polícia Militar), durante a Operação Impacto, que ocorreu nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a PM, havia um mandado em aberto de busca e apreensão contra o jovem, na época em que ele ainda era menor de idade. Ele foi abordado na Rua Gavião e com ele nada de ilícito foi encontrado, mas o mandado por tráfico foi cumprido. Ele foi encaminhado à Delegacia de Americana e ficou apreendido.

Também durante a Operação Impacto, foram abordadas 634 pessoas, fiscalizados 108 carros, 56 motos, 32 transportes coletivos e foram efetuados 30 autos de infração de trânsito. O objetivo da ação é combater roubos, furtos e tráfico de drogas. O helicóptero Águia, da PM, deu apoio na operação, sobrevoando os dois municípios no período da tarde.

helicoptero aguia policia militar – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo informações da PM, a operação ocorreu das 7h às 19h. Equipes do Canil do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), realizaram abordagens aos transportes coletivos em Americana e Santa Bárbara com cães farejadores, enquanto o pelotão de patrulhamento intensificava a fiscalização em locais com denúncias de tráfico de entorpecentes.

Ainda de acordo com a PM, equipes da 1ª e 2ª Cia do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do pelotão de Força Tática, realizaram bloqueios em diversas vias dos dois munícipios e intensificaram o patrulhamento em rotas de fugas utilizadas por criminosos.

“A novidade nas ações é a atuação integrada na linha de frente outras unidades especializadas da Polícia Militar, que vem para reforçar o policiamento de rotina e atuar com ações estratégicas pontuais, planejadas e executadas a partir de análise criminal e para atender demandas apresentadas pela comunidade”, afirma o 1º Tenente PM Tiago Augusto Costa e Silva, comandante da operação.