Procurado por tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul é preso em Americana

Homem responde por tráfico após ser pego transportando 100 kg de maconha no porta-malas de seu carro

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um foragido da Justiça por envolvimento em tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul. Ele foi abordado no quilômetro 130 da SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), em Americana, na manhã desta quinta-feira (23).

De acordo com a corporação, por volta das 8h30, os policiais realizavam a operação Saneamento/Visibilidade, quando decidiram parar o homem que conduzia um GM Ônix.

A equipe realizou uma pesquisa no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), onde constava um mandado judicial expedido em 13 de maio de 2022 pela Comarca de Ammambai/MS.

Segundo a sentença, em março de 2020, o homem foi parado em uma fiscalização de trânsito pela Polícia Rodoviária enquanto transportava 100 kg de maconha no porta-malas de seu carro. Na época, ele alegou que pegou a droga na cidade de Coronel Sapucaia (MS) e a levaria para a cidade de Campo Grande (MS). Afirmou ainda que receberia R$ 5 mil pelo serviço.

O foragido permaneceu um tempo preso, mas havia sido colocado em liberdade. No entanto, ele teve novamente o mandado de prisão decretado pela Justiça.

Após ser preso pela Polícia Rodoviária, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e depois levado à Cadeia de Sumaré.