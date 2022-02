Procurado por tentativa de homicídio morre de Covid-19 no Hospital Municipal

Homem forneceu documento falso para ser internado no HM de Americana, mas veio a óbito; ele era procurado por tentativa de homicídio qualificado

Um homem de 64 anos, que era procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de homicídio, morreu vítima da Covid-19 neste domingo (20) no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), o homem estava internado com um nome falso e veio a óbito neste domingo.

Ao ser informado sobre o falecimento do homem, o filho dele informou para o hospital que o nome do prontuário não era o do seu pai e que ele apresentou um documento falso por ser procurado pela Justiça.

De acordo com a Gama, o filho informou que o pai foi condenado por homicídio qualificado com pena de 9 anos e 4 meses. No entanto, o LIBERAL apurou que ele foi condenado, na verdade, por tentativa de homicídio qualificado. O crime aconteceu em 2005, em Sumaré.

O filho foi levado para a Delegacia de Americana, onde prestou depoimento e foi liberado.