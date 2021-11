Procurado por estupro de vulnerável é preso em Americana

Um homem de 37 anos, procurado por estupro de vulnerável, foi preso na tarde desta terça-feira (9), em Americana. Ele foi flagrado dirigindo na contramão da Avenida Unitika e demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem, aponta a PM (Polícia Militar).



Segundo o relato da corporação, a polícia fazia patrulhamento pelo local quando encontraram o veículo trafegando na contramão. O motorista, no momento em que viu a viatura, demonstrou nervosismo e acelerou o veículo de forma brusca, chamando ainda mais a atenção dos policiais que o abordaram.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao consultarem o nome do motorista no sistema, verificaram que ele tinha um mandado de prisão em aberto de 27 de outubro deste ano, por estupro de vulnerável, com 14 anos de condenação em regime fechado.

O procurado foi detido e levado para a delegacia, de onde foi encaminhado para a cadeia. A PM não informou quando e onde o crime aconteceu.