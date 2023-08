Procurado da Justiça fica ferido durante incêndio em sua casa, no Cidade Jardim

Homem está internado no Hospital Municipal sob escolta e será encaminhado à delegacia após recuperação

Um procurado da justiça de 42 anos se feriu durante um incêndio em sua casa, no Cidade Jardim, em Americana, na tarde deste domingo (13). Ele está internado no Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi sob escolta da PM, segundo dados do boletim de ocorrência.

De acordo com informações de testemunha, por volta de 17h30, a PM foi acionada para atender um chamado sobre incêndio em residência, na Rua dos Cactos. Ao chegarem no local, os policiais foram informados que a vítima já tinha sido socorrida ao HM e as chamas controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo relatos de testemunhas aos policiais, o homem é acumulador e o incêndio teria sido causado por uma bituca de cigarro. Ainda de acordo com os relatos, o homem feriu suas mãos e pés, tentando controlar o fogo antes da chegada dos bombeiros.

Os militares, ao consultarem o nome do morador, constataram que ele era procurado da Justiça e precisará cumprir uma pena de 24 dias em regime semiaberto. Desse modo uma equipe da PM foi ao Hospital para fazer escolta.

Como consta no documento policial, após a alta médica, o homem será levado à delegacia para cumprimento das medidas judiciais.