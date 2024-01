Procura por vacina contra dengue aumenta 40% na rede privada de Americana

A procura pela vacina contra a dengue, a Qdenga (TAK-003), do laboratório japonês Takeda Pharma, aumentou nos últimos dois meses nas clínicas particulares de Americana. O imunizante começou a ser disponibilizado em junho do ano passado, sendo o primeiro liberado no País para pessoas com ou sem infecção prévia pelo vírus da doença.

A infectologista Ártemis Kílaris, médica do Hospital Unimed e proprietária da Clínica Vacinar, diz que a procura aumentou em torno de 40%. “Trata-se de uma vacina que protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue e tem uma boa eficácia. Pode ser aplicada dos 4 aos 60 anos de idade, em duas doses”, comenta.

Cada dose da Qdenga custa a partir de R$ 400 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Roseley Picasso, enfermeira imunologista e proprietária da Clínica Ciame, observou um crescimento na demanda desde o início de dezembro. Ela atribui o interesse a campanhas veiculadas em programas de televisão e outras mídias, ressaltando a importância da vacinação para prevenir a contaminação. A enfermeira alerta para o equívoco comum de que quem já teve dengue está imune, enfatizando que essa crença é infundada.

No Cincor (Centro Integrado do Coração), a técnica de enfermagem Bianca Gonçalves Santana relata que a procura pela vacina se mantém constante desde a introdução no ano anterior, embora não tenha fornecido dados específicos sobre a quantidade aplicada diariamente ou semanalmente.

Quanto ao custo, cada dose da Qdenga pode variar, partindo de cerca de R$ 400, dependendo da clínica, descontos e formas de pagamento. O esquema de vacinação consiste em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

Em 21 de dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no SUS (Sistema Único de Saúde), tornando o Brasil o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.

Contudo, a vacinação em larga escala será limitada inicialmente, devido à capacidade restrita de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante. A distribuição será focada em públicos e regiões prioritárias, com as primeiras doses previstas para fevereiro.

Até então, a Dengvaxia, fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur, era a única vacina disponível no Brasil. Recomendada apenas para quem já teve dengue, ela protege contra uma possível segunda infecção, que pode ser mais agressiva e levar à morte.

Em Americana, apesar da queda de 87% nos casos de dengue no ano passado, em comparação com 2022, o secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira, alerta para a importância da vigilância contínua.

De acordo com ele, em períodos de baixa incidência da doença, há o risco de relaxamento nas práticas de combate aos criadouros, podendo levar a possíveis epidemias.