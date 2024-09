Procura por umidificador de ar aumenta em Americana

A baixa umidade relativa do ar registrada em Americana nos últimos dias impulsionou a busca do público por umidificadores de ar. Nesta segunda-feira (9), o LIBERAL foi às ruas do Centro do município e constatou que, além da alta procura, algumas lojas já não possuem mais o aparelho.

Em todos os estabelecimentos visitados pela reportagem, os vendedores alegaram que o aumento na procura é recorrente nesta época do ano. A busca, entretanto, foi potencializada pelas recentes condições climáticas.

Lojas de Americana registram alta procura por umidificador de ar – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Devido ao tempo seco, a procura por umidificador tem crescido bastante, e em algumas lojas tem faltado. Aqui nós colocamos vários à venda, mas, em tempo recorde, já foram todos vendidos. As pessoas estão tentando se precaver”, disse o vendedor Evandro Bernardes.

O índice mais baixo registrado em Americana nesta segunda foi de 13,4%, por volta das 16h, conforme aferição do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Em pontos altos da cidade foi possível identificar neblina causada pelo tempo seco.

O valor está dentro da zona laranja de perigo estabelecida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto, quando a umidade está entre 12% e 20% há riscos à saúde como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, há o risco de incêndios florestais.

Recomendações

Para enfrentar os dias de baixa umidade do ar, a Defesa Civil do Brasil fez recomendações à população. Entre elas, estão beber bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 17h, evitar banhos quentes e aglomerações. O uso de umidificadores de ar também está entre as recomendações.

Nesta semana, a umidade seguirá baixa. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), não há previsão de mudança no tempo nos próximos dias, muito menos de chuvas.

“Ainda não há dia exato para chover, apenas que a partir da segunda quinzena de setembro será mais provável chover. Estamos ainda começando a transição da estação seca pra chuvosa, e esse processo é gradual”, disse o meteorologista Raphael Moura.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.