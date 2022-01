Procura por antigripais dispara nas farmácias de Americana

Com o surto de gripe e o aumento no número de casos de Covid-19, a procura por remédios para coriza, febre e dor de cabeça disparou nas farmácias de todo País. Em Americana, a venda de antigripais mais que dobrou de acordo com fontes ouvidas pelo LIBERAL.

Em uma drogaria na Rua Ari Meirelles, na Vila Santa Catarina, a procura por medicamentos para sintomas gripais aumentou 100% desde semana passada. “Por enquanto não está faltando, mas se continuar nesse ritmo, antibióticos e antigripais vão começar a ficar em falta dentro de uma semana”, declarou um funcionário.

Venda de antigripais mais que dobrou em Americana – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Um balconista de uma farmácia na Avenida Cillos afirmou que as vendas aumentaram desde a semana do Natal. Ele disse que até pode faltar remédios, mas que deve ser algo pontual, com rápida reposição.

Se a demanda continuar como nos últimos dias, um funcionário de uma drogaria no bairro Cariobinha acredita numa possível falta de medicamentos, especialmente para pacientes com sintomas gripais.

Em uma farmácia na Rua Cândido Cruz, na Vila Redher, a procura por remédios para febre, dor de cabeça e coriza aumentou há cerca de duas semanas com início das festas de final de ano.

O mesmo foi observado em uma drogaria na Avenida Brasil. De acordo com uma funcionária, a alta foi sentida entre o Natal e Ano Novo.

Na região central, uma farmácia informou que além da demanda por antigripais, cresceu a venda de vitamina C, usada para aumentar a imunidade.

No dia 31 de dezembro do ano passado, reportagem do LIBERAL mostrou que as drogarias de Americana já não tinham mais o Tamiflu, medicamento prescrito para pacientes que apresentam SG (Síndrome Gripal) ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

O cenário permanece o mesmo. Todas as farmácias consultadas nesta quarta-feira continuam sem o remédio bem como não têm previsão de quando será reposto.