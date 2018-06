Procura pelo GNV cresce com reajustes do combustível

A conversão de carros movidos a etanol ou gasolina para o abastecimento por GNV (Gás Natural Veicular) teve alta de aproximadamente 40% em uma oficina especializada de Americana desde o início da greve dos caminhoneiros. A paralisação deixou postos de combustíveis com as bombas secas e provocou filas quilométricas pelos dois combustíveis.

“Grande parte (dos clientes) está com medo. Muita gente ficou insegura em relação à gasolina, então está procurando pelo gás”, afirma Valdir Farias da Silva, proprietário da oficina, que, segundo ele e também de acordo com um centro de inspeção automotiva de Americana é a única da cidade a fazer a conversão. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A greve dos caminhoneiros começou no dia 21 de maio. Parte dos profissionais que tem procurado a oficina de Farias trabalha com veículo que circula bastante. É o caso de motoristas de Uber. “Porque o gás, no mínimo, dá 50% de lucro”, afirma Silva. “Quem trabalha com carro não aguenta (abastecer com gasolina ou etano)”, explicou.

A conversão mais barata sai por aproximadamente R$ 3 mil, de acordo com o dono da oficina. Um cilindro de 25 metros cúbicos, por exemplo, permite que o carro circule por cerca de 300 quilômetros, segundo Farias.

O preço do metro cúbico do GNV varia entre R$ 2,09 e R$ 2,79, segundo pesquisa feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) entre os dias 27 de maio e 2 de junho em 13 postos de combustíveis do Estado de São Paulo. Além de mais barato que o etanol e a gasolina, um metro cúbico do gás rende mais que os dois combustíveis.

Nas contas de Farias, 15 metros cúbicos de gás fazem um carro andar o mesmo que 21 litros de gasolina, por exemplo. Para abastecer o veículo com 15 metros cúbicos de GNV a R$ 2,79 (preço mais caro encontrado no Estado), seria preciso desembolsar R$ 41,85. Colocar 21 litros de gasolina pagando

R$ 4,29 (um dos preços mais baratos encontrados em Americana) custaria R$ 90,09, de acordo com o cálculo feito pelo proprietário da oficina.