Procon sofre com a falta de fiscais em Americana

Em meio a denúncias de preços abusivos de combustíveis nos postos, o Procon de Americana não tem nenhum fiscal para ir às ruas. Segundo a prefeitura, que administra o órgão, funcionários aguardam um curso realizado pela Fundação Procon-SP.

Foto: Arquivo - O Liberal

O secretário de Negócios Jurídicos de Americana, Alex Niuri, admite que o órgão está desestruturado, mas afirma que não há prejuízos na fiscalização – o próprio secretário foi a um posto denunciado por preço abusivo e diz que fiscalizou vários outros.

“O Procon de Americana estava totalmente, está ainda, desestruturado”, afirma Niuri. “Desde a situação que nós assumimos (o governo municipal), sem funcionários concursados, enfim, nós estamos (nesta situação). Agora que nós conseguimos adequar o gasto com folha, que nós vamos planejar a solução definitiva”, afirma o secretário de Negócios Jurídicos.

O Procon é responsável por apurar denúncias de desrespeito ao consumidor brasileiro.

O problema é que, para atuar como fiscal, é preciso passar por um curso da Fundação Procon-SP. E funcionários da prefeitura ainda precisam fazer este curso para começar a fiscalizar.

Segundo Niuri, a filial da Fundação Procon-SP que funciona em Campinas faz as fiscalizações in loco na cidade sempre que necessário. Ainda de acordo com Niuri, as queixas recebidas são encaminhadas ao braço estadual da Fundação Procon.