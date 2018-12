Procon participa de treinamento sobre fiscalização

A equipe do Procon de Americana participa nesta semana, de terça (11) a sexta-feira (14), do curso de habilitação de fiscais, oferecido pela Fundação Procon-SP. O treinamento será realizado na sede da fundação, em São Paulo. Durante esses dias, o atendimento à população será normal no órgão municipal, das 9h à 16 horas.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Com o curso, os agentes do Procon poderão atuar, a partir do começo do próximo ano, como fiscais no comércio de Americana, notificar e até multar estabelecimentos que não seguirem o Código de Defesa do Consumidor.

“Este curso é de extrema importância porque vamos poder orientar melhor os consumidores a terem seus direitos respeitados e vamos fiscalizar os comércios para cumprirem as normas”, explicou o coordenador do Procon, Francisco Montezelo.

Atualmente, o Procon recebe denúncias de comércios da cidade e encaminha para o Procon de Campinas, que realiza as visitas com os fiscais. O Procon fica localizado no Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.