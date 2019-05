Procon orienta consumidores para compras do Dia das Mães

Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana.JPG

O Procon de Americana, que faz parte da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, orienta os consumidores sobre cuidados que devem ser tomados na hora da compra dos presentes de Dia das Mães, data comemorada no próximo domingo (12).

A primeira dica é consumo consciente. Segundo o órgão municipal, é necessário definir antecipadamente o que deseja comprar e o quanto pode gastar no presente. Outra orientação do Procon é a pesquisa de preço. “Uma vez estabelecido o que se pretende comprar para presentear, é importante que se faça uma pesquisa em diferentes estabelecimentos comerciais, já que os valores podem mudar de um local para o outro”, comentou o coordenador do órgão, José Francisco Montezelo.

Além de pesquisar os produtos e valores, é importante sempre desconfiar de locais que oferecem mercadorias com preços muito abaixo do mercado e sites de compra. Para isso, a Fundação Procon-SP disponibiliza um link no portal com os sites que devem ser evitados.

Caso o consumidor opte por presentear com calçados, roupas ou acessórios, deve lembrar que a troca é opcional por parte da loja ou do fabricante. Por isso, é necessário perguntar previamente ao lojista se é possível realizar a troca e pedir a garantia por escrito na etiqueta ou na própria nota fiscal. “Neste caso, o consumidor precisa verificar se a etiqueta contém informações como dados do fabricante, tamanho, composição do material e os cuidados de conservação, pois a loja só é obrigada a realizar uma troca de produto se ele apresentar defeito”, disse o coordenador.

Para aqueles que optarem por presentear com perfumes e cosméticos, a dica é observar atentamente a embalagem. Produtos nacionais e importados devem conter as informações sobre a mercadoria: instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante/importador são algumas das informações que devem der disponibilizadas.

DIREITO DE ARREPENDIMENTO

O Procon também orienta os consumidores para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, catálogos, em domicílio, telemarketing, etc). Neste caso, é possível desistir do que foi adquirido em até sete dias após a assinatura do contrato ou recebimento da mercadoria.

“Caso aconteça isso com o consumidor, basta solicitar o cancelamento com o próprio lojista ou fabricante e o dinheiro será devolvido, bem como a mercadoria ao estabelecimento comercial”, explicou Montezelo.

O Procon de Americana alerta para que os consumidores exijam o recebimento e guardem o documento fiscal. Com ele, é possível comprovar a compra e será necessário para reclamar, caso haja algum problema com o produto. O prazo para reclamações é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os bens duráveis (que tem consumo prolongado, como aparelhos celulares, geladeira, televisão).

O Procon fica localizado no Paço municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro, e é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16 horas.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.