Procon orienta consumidores para a Black Friday

A promoção Black Friday acontece nesta sexta-feira (23) em quase todos os comércios da cidade e do país e, para evitar que os consumidores caiam em golpes, o Procon de Americana, que faz parte da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, orienta os consumidores sobre os cuidados a se tomar na hora da compra.

Dentre as dicas, estão a pesquisa de preços e os sites confiáveis. “É muito importante que o consumidor faça uma cuidadosa pesquisa de preços antes de finalizar a compra para evitar surpresas e garantir o direito em caso de propaganda enganosa. Lembramos ainda que só compre pela internet caso o site seja confiável e com boas referências”, orientou o coordenador do Procon municipal, Francisco Montezelo. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Para os consumidores que optarem por comprar produtos na Black Friday pela internet, por telefone ou diretamente com representantes de vendas, é importante ficar atento ao agendamento de entrega e ao direito de arrependimento. Neste último caso, o comprador pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Já nas lojas físicas, se houver desconto geral (por exemplo: toda a loja com 15% de desconto) ou descontos em categorias (por exemplo: todos os vinhos chilenos com 30% de desconto) a loja é obrigada informar o preço original e o promocional e ter leitor de código de barras próximo.

O Procon orienta ainda que no término da compra, o consumidor deve ficar atento as taxas cobradas, se foram anunciadas previamente e evitar assinar documentos sem ler. O órgão municipal fica localizado no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 85, Centro, das 9h às 16 horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.