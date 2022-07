Procon fiscaliza e notifica posto de combustíveis em Americana

Após receber denúncias, o Procon (Proteção de Defesa do Consumidor) de Americana fiscalizou um posto de combustível na Avenida Paschoal Ardito, no Jardim São Vito, na última quinta-feira (21). O caso só foi divulgado nesta quarta (27) e, de acordo com o órgão, as reclamações se referiam à venda de combustível de origem diferente da bandeira exibida.

Agentes estiveram no estabelecimento na última semana – Foto: Procon / Divulgação

“Quando os fiscais chegaram ao local, puderam verificar que, anteriormente, o estabelecimento trabalhava sem uma bandeira específica e passou a mostrar bandeira Shell. Contudo, estava vendendo produto de outra marca, sem mencionar na bomba as informações do distribuidor, o que contraria a legislação. O Procon efetuou um auto de notificação por descumprimento das normas legais”, informou o órgão, em nota.

Outro lado

O proprietário do estabelecimento, Fabiano Pinetti, disse que está em processo de mudança.

“Eles nos autuaram porque não tínhamos o livro do consumidor, pois a gente tinha deixado no balcão, mas sumiu. Já o posto ainda está em transição, pois ainda nem foi colocado o totem da Shell, pois meu cadastro ainda não foi alterado na ANP (Agência Nacional de Petróleo). Estamos no processo de finalização da imagem”, relatou.

“Ainda não somos da Shell, em nosso cadastro ainda constamos como bandeira branca”, completou.

O Procon de Americana está localizado no prédio da prefeitura, na Avenida Brasil, 85, e atende demanda de consumidores que tiveram seus direitos lesados. O telefone é o (19) 3475-9008.