Procon faz alerta sobre golpe por WhatsApp em Americana

O Procon de Americana alerta os moradores que registraram reclamação contra instituições bancárias para um novo golpe em nome do órgão de proteção municipal.

Por meio do aplicativo de mensagens, o WhatsApp, o golpista, usando o número (19) 97102-2018 e os dados do consumidor – que de fato registrou reclamação no Procon – solicita a devolução do depósito relativo a um empréstimo indevido através do pagamento de um boleto.

Assim, o consumidor que recebeu dinheiro mediante um empréstimo que não solicitou, acaba por repassar a quantia para um terceiro de má-fé. De acordo com o órgão, o consumidor é induzido a pensar que trata-se de orientação do Procon, o que é não é verdade.

A instituição afirma que não faz contato por WhatsApp e nem envia boletos. E que se alguém receber uma mensagem como essa, procure o órgão e, se possível, registre um boletim de ocorrência.

O Procon de Americana fica localizado dentro do prédio da prefeitura, na Avenida Brasil, 85, Centro. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.