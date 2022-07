Procon de Americana cobra apresentação de preços de forma correta

Uma série de reclamações sobre preços de produtos com pouca visibilidade e a falta do CDC (Código de Defesa do Consumidor) em estabelecimentos motivaram a realização de um encontro entre o Procon e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), nesta terça-feira.

O diretor do órgão na cidade, Estevão Luis Cardoso Pavan, comunicou que tem recebido denúncias de consumidores alegando descumprimento da legislação por parte de estabelecimentos comercias. Por isso, ele solicitou à Acia auxílio na orientação aos empresários, para que cumpram as exigências legais, evitando notificações e possíveis multas.

Acia diz que vai orientar empresários sobre o assunto – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O órgão deixa claro que, ao receber uma demanda, faz a fiscalização. Se for comprovado o descumprimento da Lei, é necessário autuar a empresa. Em um primeiro momento, é realizada uma notificação para que o estabelecimento se enquadre. Porém, na reincidência, pode haver aplicação de multas e outras sanções.

“Nesse momento, estamos realizando a conscientização, antes de eventuais notificações que podem acarretar em multas”, disse Pavan.

MUNICIPAL. Os agentes do Procon também pediram atenção à Lei Municipal 6.601/2022, em vigor desde fevereiro deste ano, que obriga “estabelecimentos comerciais, supermercados, varejistas, atacadistas de venda de alimentos e produtos domésticos situados no município de Americana, a posicionar o monitor das caixas registradoras de forma visível e sem obstáculos aos consumidores”.

O 2º vice-presidente da Acia, Evandro Barizon, entende que a parceria é importante. “Vamos realizar as campanhas com o empresariado com relação as leis. Para que possam cumprir com as obrigações e acatem as orientações”, enfatiza.

MÓVEL. O diretor do Procon informou ainda que nos próximos dias 10 e 11 uma unidade móvel do órgão estará atendendo na Praça Comendador Müller, em frente à Biblioteca Municipal, no Centro, para tirar dúvidas de consumidores e empresários.